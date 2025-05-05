الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات للمديرية العامة للشؤون السياسية

وزير الداخلية أحمد الحجار أشرف صباح اليوم على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن “الوزير الحجار أشرف، صباح اليوم، على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها”.

الوزير الحجار أشرف صباح اليوم على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات pic.twitter.com/o59TBtWV6I — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 5, 2025