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الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات للمديرية العامة للشؤون السياسية

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 5 - مايو - 2025 6:36 مساءً
وزير الداخلية أحمد الحجار أشرف صباح اليوم على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين

وزير الداخلية أحمد الحجار أشرف صباح اليوم على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين

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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن “الوزير الحجار أشرف، صباح اليوم، على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها”.

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