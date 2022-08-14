الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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الحجار تفقد المراكز الخيرية في الغازية

منذ 41 دقيقة
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار

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زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار بلدة الغازية، واطلع على الانجازات والأعمال الخيرية التي قام بها محمد سميح غدار في البلدة.

إستهل الحجار جولته بزيارة الكورنيش البحري “حديقة الرئيس نبيه بري”، حيث أبدى إعجابه بتصميم وتنفيذ كاسر الامواج.

كما زار موقع مشروع محمد سميح غدار السكني الخيري (مشروع ال 250 شقة) واطلع على حيثيات وتفاصيل المشروع مبديا اعجابه بالموقع. وتفقد سير العمل في مشروع تزويد محطة مياه “دليبة” بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية بقوة 200 كيلوات.

بعدها وضع اكليلا من الزهور على نصب شهداء تموز 2006 في ساحة العين، وزار مركز جمعية دار العطاء الجنوبي الخيرية، وتوج جولته بزيارة “مركز التآخي الطبي” حيث جال على جميع اقسامه من عيادات ومختبرات واشعة وغيرها.

وختاما شكر غدار للوزير حجار زيارته. بدوره هنأ الحجار غدار على الأعمال الخيرية المميزة كافة التي قام بها، آملا منه الاستمرار ومتابعة المسيرة. وتمنى له “دوام الصحة والنشاط لمزيد من الخير لمصلحة البلدة وأبنائها”.

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