الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحجار: صاحب المشكلة هو حاكم مصرف لبنان

منذ 3 دقائق
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار

A A A
طباعة المقال

لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار في حديث اعلامي، الى أنه معني بـ”القضايا التي لها علاقة بعقود المؤسسات الرعائية وليس بعلاقة مصرف لبنان مع البنوك”، واكد ان دوره “ينتهي عندما توقع العقود وتحول الاموال الى وزارة المالية”.

وقال: “نعمل لتكملة العملية من بدايتها الى نهايتها. فلدى المؤسسات الحق مئة في المئة، ولهذا السبب شاركنا في التظاهرة ونتحرك ليلا ونهارا. ومنذ صباح اليوم زرت وزير المالية بخصوص هذا الموضوع ولكننا لا نستطيع ان نقلب السحر على الساحر”. واكد ان “الموضوع ليس لدي انما اتابعه بمبادرة حسن نية تجاه كل الاطر ودعمها”.

وذكر الحجار انه دعا “كل وزراء الشؤون العرب لزيارة لبنان، وهذا الاسبوع لدي لقاءات مع مختلف السفراء من اجل دعم هذه المؤسسات، وفي حال كان هناك مشكلة في مكان ما يجب طرحها على صاحبها”، مشيرا الى ان “صاحب المشكلة هو حاكم مصرف لبنان”.

وختم: “وقعنا مع البنك الدولي عقد بمبلغ 246 مليون دولار لمساعدة “برنامج أمان”، وفي نهاية الشهر يصبح عدد الاسر المستفيدة منه 57 الفا من اصل 150 وهذا الموضوع نعمل عليه تصاعديا ضمن القدرات والامكانات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الطاقة ​وليد فياض
    توقيع اتفاق استجرار الغاز بين لبنان ومصر.. فياض: لبنان بأمس الحاجة اليها
    عناصر قوى أمن
    التوقيفات مستمرة.. مروّجو مخدرات بقبضة الأمن
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي وعد بحوافز قريبة: الامتحانات حاصلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    الميسوفونيا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك
    لماذا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك؟
    قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين