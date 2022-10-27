ميقاتي بحث مع الحجار مسار عودة النازحين

أجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار في السرايا الحكومية.

وأعلن الحجار بعد اللقاء: “وضعت دولة الرئيس في أجواء زيارتي على مدى اليومين الماضيين الى مدينة عرسال، ومواكبتي لموضوع عودة النازحين السوريين من منطقة عرسال الى سوريا”.

أضاف: “دولة الرئيس وأنا نوجه التحية الى كل الأجهزة الأمنية التي واكبت هذا العمل. وضمت الدفعة الأولى التي غادرت لبنان أمس نحو 750 شخصاً، وهذه الأعداد مشجعة، وستغادر دفعة ثانية أيضا في الأسبوع المقبل”.

وقال: “بحثنا أيضا في مشروع “أمان” وفي كيفية إكمال هذه المرحلة لغاية أخر السنة وتأمين الأموال للأشخاص الذين هم في حاجة للدعم المادي، وكان دولة الرئيس داعما لإكمال المشروع ولتعجيله، وأعطى توجيهاته في هذا الشأن لنتمكن من إنهاء مرحلة مشروع “أمان” على المستوى التربوي وعلى مستوى العائلات المستفيدة”.

واستقبل الرئيس ميقاتي القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان اليسون كينغ، وتم خلال اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.