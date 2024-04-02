الحجار يتابع مشروع حفر الأبار الإرتوازية في حوض بسري لتزويد قرى إقليم الخروب بالمياه

أعلن النائب السابق محمد الحجار، في بيان، أنه “متابعة لمشروع حفر الآبار في حوض نهر بسري، والذي سيوفر مياه الشفة لقرى وبلدات إقليم الخروب كافة، وفي جردة لما تمّ تنفيذه حتى اليوم نجد:

-البئر الاول BH4 تمّ حفره وتلبيسه حتى العمق النهائي 235 متراً، وقد أُجريت تجارب الضخ النهائية فيه.

– البئر الثاني BH3 تم حفره حتى العمق النهائي 260 متراً، وتم تلبيسه بشكل جزئي (متبقي تلبيس ال 10انش ( ولم تجرى تجارب الضخ النهائية فيه بعد.

– البئر الثالث BH1 يجري العمل به حاليا وقد وصل الحفر حتى عمق 163 مترا علماً أن العمق المطلوب فيه حوالي 250 م. اجريت مرحلة اولى من التجارب فيه والتجارب النهائية لم تُجرى بعد.

– كمية المياه المتوقعة في كل من الآبار 35- 50 ليتر/ثانية.

– بوشر العمل أيضا بمحطة الضخ الرئيسية(اعمال الحفر والأساسات)”.

وأضاف: “من جهة أخرى وفي مسعى نبذله مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، زار موقع الحفر مؤخرا، وفد ضمّ مهندسو المؤسسة والبنك الألماني للتنمية KFW الذي سيموّل تنفيذ خط جرّ مياه الآبار إلى خزان التجميع في بلدة بسابا، وفي الزيارة تم الطلب من المعنيين في البنك دراسة إمكانية تمويل تجهيز البئر الثالث وتم إبلاغي بأن الأجواء إيجابية جدا في هذا الصدد”.