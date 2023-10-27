الحجار تفقد عملية تسليم المساعدات للنازحين اللبنانيين

تفقّد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار عملية تسليم المساعدات من المستودع التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، وانطلاق شاحنتين محملتين بهذه المساعدات بدعمٍ لوجيستي من منظمة شيلد SHEILD، في استجابة سريعة لحاجات النازحين اللبنانيين بعد جولة له في مدينة صور وعلى القرى الحدودية جنوباً.

وقال الحجار: “بعد زيارتي للجنوب في مطلع هذا الأسبوع، تبيّن لنا حاجات طارئة محدّدة، عملنا على تلبيتها بشكلٍ سريع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP من مواد غذائية أولية وغيرها”.

وأضاف “سنسلّم اليوم 7 أطنان من الطحين لمطبخ مؤسسات الإمام الصدر في مدينة صور التي تتولى تحضير وجبات ساخنة يومياً للنازحين اللبنانيين في مراكز الإيواء، وسنوزّع أيضاً 1000 حرامظ”.

وختم الحجار “نحن نعمل تحت مظلّة هيئة إدارة الكوارث، ووزارة الشؤون تشرف على هذه العملية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات المحلية الناشطة في الجنوب، بهدف الاستجابة السريعة لحاجات الناس، خاصةً الفئات الهشّة، كالأطفال وكبار السنّ وذوي الحاجات الخاصة”.