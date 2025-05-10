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وزير الداخلية ترأس اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 10 - مايو - 2025 3:31 مساءً
وزير الداخلية أحمد الحجار خلال الاجتماع التحضيري للإنتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

وزير الداخلية أحمد الحجار خلال الاجتماع التحضيري للإنتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، حضره محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، محافظ النبطية هويدا الترك، المقائمقامون، أعضاء غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة.

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