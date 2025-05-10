وزير الداخلية ترأس اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، حضره محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، محافظ النبطية هويدا الترك، المقائمقامون، أعضاء غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة.

ترأس الوزير الحجار اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، حضره محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، محافظ النبطية هويدا الترك، المقائمقامون، أعضاء غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة. pic.twitter.com/IDArZKXVOb — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 10, 2025