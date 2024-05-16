الحجّار زار رئيس مجموعة "أماكو" في صيدا: وحدة اللبنانيين لها تأثيرات مستقبلية طويلة الأمد

زار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجّار رئيس مجموعة “أماكو” علي العبد الله في صيدا على رأس وفد من الوزارة وممثلين عن جمعية “مساواة”.

واعتبر الوزير الحجار، بحسب بيان رئيس مجموعة “أماكو”، أن “وحدة اللبنانيين وتضامنهم في هذه المرحلة من تاريخ لبنان لن تترك تأثيرًا على واقعنا فحسب، بل سيكون لها تأثيرات مستقبلية طويلة الأمد وستشكل درسًا وطنيًا للأجيال المقبلة”.

أضاف: “بعد عقود من الزمن، سيأتي يوم يتذكر فيه اللبنانيون هذه المرحلة من تاريخنا وسيقرأون عنها في كتب التاريخ، وسيجدون أننا خلال الأزمة إما تضامنّا ووقفنا إلى جانب الضعفاء والمهمّشين وحفظنا بلدنا من المخاطر، أو تخلّينا عن مسؤولياتنا لا سمح الله. لكي نبني مستقبلًا واعدًا علينا تغيير واقعنا وأنا مؤمن بالشعب اللبناني وبقدرته على التغيير”.

واعتبر أن “التحديات التي تحيط بنا تتزايد بشكل مستمر، ولا تقتصر على ملفاتنا اللبنانية الداخلية، فها هي حرب الإبادة ضد أهل غزة تكاد تُنهي شهرها الثامن، فيما الحرب الأوكرانية تزداد شراسة وتهدد أمن أوروبا والعالم، بينما تلوح في الأفق غيوم اقتصادية سوداء وتوترات جيو-سياسية متزايدة، في الوقت الذي يأكل فيه التضخم في عدد كبير من بلدان العالم مدخرات المواطنين ويضعهم في موقف بالغ الصعوبة”.

أما العبد الله فرحّب بالوزير الحجّار مؤكداً أنه “يضع نفسه وخبراته وعلاقاته الدولية بتصرف كل المبادرات والمشاريع التي فيها خير لوطننا لبنان”، مشيدًا بـ “الجهود الجبارة التي يبذلها الوزير حجّار من موقعه في وزارة الشؤون التي تعد حاليا ركنا أساسيا في مساعدة الأشد حاجة من الأسر والأفراد في لبنان”.