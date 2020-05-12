الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة… استعدوا لأول موجة حر لهذا العام

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طقس ربيعي يؤثر على لبنان يترافق مع طقس مشمس إجمالًا دافئ اليوم وغدًا ليتحول الى حار وجاف تدريجياً بدءاً من يوم الجمعة ولغاية مطلع الأسبوع المقبل، إذ ستتخطى الحرارة عتبة الـ 30 درجة نتيجة تدفق كتل حارة وجافة مدارية من فوق شمال افريقيا لتتعمق أكثر نحو منطقتنا.

وفي تفاصيل أحوال الطقس:

الثلاثاء طقس ربيعي مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

1- الحرارة ساحلاً بين 18 و27 درجة، بقاعا بين 10 و28 درجة وعلى الـ1000م بين 14 و25 درجات

2- الرياح شمالية25 كم/س

3- الرطوبة 55٪؜

4- الضغط الجوي 1017 hpa

5- الرؤية جيدة

6- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 20

الأربعاء طقس ربيعي مشمس دافئ وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين 19 و29 درجة.

الخميس طقس ربيعي مشمس دافئ وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين 19 و30 درجة.