الحرارة دون معدلاتها الموسمية والطقس غداً ماطر في لبنان

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الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، تتساقط أمطار محلية متقطعة في فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح فتقارب ال55 كم/س خاصة شمال البلاد، يبدأ الطقس بالتحسن بدءا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي: الحالة العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر أيار على الساحل يترواح بين 18 و27 درجة. حاليا درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار.

– الطقس المتوقع في لبنان: الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في المناطق الجبلية والداخلية. تبدأ الأمطار بالتساقط بغزارة أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية بدءا من الصباح، يتحول الطقس تدريجيا بدءا من الظهر ليصبح ماطرا على كامل الأراضي اللبنانية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الأربعاء: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، تتساقط أمطار محلية متقطعة في فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح فتقارب ال55 كم/س خاصة شمال البلاد، يبدأ الطقس بالتحسن بدءا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع تكون ضباب محلي على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح بين حين وآخر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية، كما نشهد ارتفاعا اضافيا بدرجات الحرارة فتلامس معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05,46 ساعة غروب الشمس:19,24