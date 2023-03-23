الحرارة فوق معدّلاتها الموسميّة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يؤثّر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح فوق المعدلات الموسميّة اليوم وغدًا، قبل أن تعود وتنخفض السبت.

تفاصيل طقس اليوم:

غائم إجمالًا مع احتمال أمطار رعدية محلية تتركز جبلًا وفي الداخل. الحرارة ساحلاً بين 13 و22 درجة، بقاعًا بين 6 و19 وعلى الـ 1000 متر بين 9 و17.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غائم إجمالًا ومغبر قليلاً مع تساقط أمطار رعدية محلية، والحرارة ترتفع وتتراوح بين 15 و25 ساحلًا وبين 8 و21 بقاعًا وبين 12 و19 على الـ 1000 متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و30 كم/س.

السبت: غائم إجمالًا ومغبر قليلاً مع تساقط أمطار رعدية محلية وثلوج على الجبال العالية (2300 متر)، والحرارة تنخفض بخاصة بعد الظهر وتتراوح بين 13 و22 ساحلًا وبين 6 و18 بقاعًا وبين 10 و15 على الـ 1000 متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و30 كم/س.