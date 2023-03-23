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الحرارة فوق معدّلاتها الموسميّة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

منذ 17 ثانية
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثّر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح فوق المعدلات الموسميّة اليوم وغدًا، قبل أن تعود وتنخفض السبت.

تفاصيل طقس اليوم:

غائم إجمالًا مع احتمال أمطار رعدية محلية تتركز جبلًا وفي الداخل. الحرارة ساحلاً بين 13 و22 درجة، بقاعًا بين 6 و19 وعلى الـ 1000 متر بين 9 و17.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غائم إجمالًا ومغبر قليلاً مع تساقط أمطار رعدية محلية، والحرارة ترتفع وتتراوح بين 15 و25 ساحلًا وبين 8 و21 بقاعًا وبين 12 و19 على الـ 1000 متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و30 كم/س.

السبت: غائم إجمالًا ومغبر قليلاً مع تساقط أمطار رعدية محلية وثلوج على الجبال العالية (2300 متر)، والحرارة تنخفض بخاصة بعد الظهر وتتراوح بين 13 و22 ساحلًا وبين 6 و18 بقاعًا وبين 10 و15 على الـ  1000 متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و30 كم/س.

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