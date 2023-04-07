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الحرارة فوق معدّلاتها الموسميّة ولكن.. استعدّوا لأمطار غزيرة!

منذ 8 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر طقس مستقر إجمالًا على لبنان ويترافق مع تدفق كتل حارة نسبيًا فوق منطقتنا مما سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية. فيما تستمر الرياح نشطة أحيانًا، مع احتمال منخفض جوي وأمطار غزيرة وثلوج منتصف الأسبوع المقبل.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر والجو غائم إجمالًا بسحب عالية ومتوسطة، والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح بين ١٤ و٢٤ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٤ درجة بقاعًا وبين ٩ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأحد: مستقر وحار والجو غائم إجمالًا بسحب عالية ومتوسطة، مع احتمال ضئيل لزخات مطر خفيفة، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٣١ درجة ساحلًا وبين ١٥ و٢٩ درجة بقاعًا وبين ١٤ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح متقلبة قوية خصوصًا جبلًا وفي الداخل، وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

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