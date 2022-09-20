الحرب على الكبتاغون.. فيديو لإحباط عملية تهريب كبيرة في مرفأ طرابلس

أحبطت وحدة السكانر التابعة لشعبة طرابلس المركزية في الجمارك اللبنانية بحضور قوة من مديرية مخابرات الجيش في الشمال، عملية تهريب كبتاغون كبيرة في إطار شاحنة متجهة الى تركيا ومن بعدها الى العراق.

و شحنة ​المخدرات​ التي ضبطت كانت متّجهة إلى ​تركيا​ ومن ثم إلى ​العراق​، وقد جرى توضيبها داخل إطار شاحنة.

العملية النوعية لاستخبارات الجيش في طرابلس، سبقها قبل يومين، ضبط دورية من الجيش، أثناء ملاحقة عدد من المهربين في بعلبك، حوالي مليون حبة كبتاغون بعد فرار المهرّبين الى الأراضي السورية.

وفي تاريخ 17-9-2022، كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عن إحباط عملية تهريب كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى إحدى دول الخليج العربي.

وقال مولوي في منشور على تويتر إن “كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق المليون حبة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت”.

وأضاف أن هذه الكمية “كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت”.

وأكد أن التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد حول هذه الشحنة، وخاطب تجار المخدرات قائلا: “تجار الموت.. لكم بالمرصاد”.