"الحرب لن تتوسّع".. و"حزب الله" يتحضّر للمفاوضات!

علمت صحيفة “نداء الوطن” من أوساط ديبلوماسية أنّ “حزب الله” يتحضّر للمفاوضات التي لم تبدأ بعد بسبب استمرار حرب غزة. وكشفت أنّ مفاوضي “الحزب” هما رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

ولفتت الأوساط لـ “نداء الوطن”، إلى أنّ الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين أجرى اتصالاً قبل زيارته بيروت أمس، كي يلفت إلى أنّ زيارته تواكب جولة وزير خارجية بلاده في المنطقة أنتوني بلينكن. وأشار إلى أنّ الموقف الأميركي من تطورات المنطقة لم يتبلور بعد، وأنّ زيارته أمس لا تعني نهاية المطاف.

ونقل زوار مرجع سياسي عنه قوله إنّ زيارة هوكشتاين “تفتح مسارًا إيجابيًا، وأنّ كل شيء في هذا المضمار يبنى عليه دوليًا”.

وأعرب عن اقتناعه بأنّ الحرب “لن تتوسع في لبنان على الرغم من جنوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التصعيد”، مؤكداً أنّ “حزب الله” لا يريد توسيع النزاع في الجنوب، وهو لهذه الغاية يحرص على أن يستهدف في مواجهات الجنوب المراكز العسكرية الإسرائيلية.