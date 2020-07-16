الحريري لفرنجية: رسالتك لي ليست بمكانها.. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين

رد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ على رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، ب​اللغة​ العربية العامية، قائلا له:

“عزيزي سليمان بك ، وانا بحبك كتير كمان واحسن شي فيك صدقك وكلامك المباشر لكن رسالتك إلي ما كانت بمحلها ، صحيح انا رجل تسويات وترشيحي إلك كان نوع من تسوية ، لكن بحب تتطمن المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين . وانا رجل مؤمن الحمدلله”.

كلام الحريري جاء رداً على تصريحات للوزير السابق سليمان فرنجية اليوم عندما قال أنه “عندما يريد سعد الحريري العودة الى رئاسة الحكومة سيجلس مع جبران باسيل ليتفاهم معه من جديد و”نحنا منطلع برّا”، معتبرا انّ هناك ضياع عند فريق 8 آذار فيما يخصّ الموضوع الاقتصادي”