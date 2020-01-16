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الحريري يُهاجم جميل السيّد “النابغة في الإغتيال.. ولا كلمة”

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى النائب جميل السيد، واصفًا إيّاه بـ”النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب”.

وقال الحريري في تغريدته “عالية اللهجة”: “أحسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه، ولا كلمة”.

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وكان السيد قد سبق وهاجم الحريري في تغريدةٍ علّق فيها على قول الأخير بأن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يُمَسّ.

وكتب السيّد، “لما بيعطي لبَنْكك البحر المتوسط 400 مليون دولار من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس، ولمّا بيغطّي بنك عودة ليعطي ديْن لعلاء الخواجة 350 مليون دولار ليشتري أسهمك يلّلي سعرها بالأرض، طبيعي إنّو تحموه وتحموا غيره من الفاسدين”.

واضاف السيّد، “الناس ليسوا مغفّلين، والحساب آتٍ

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