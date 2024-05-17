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الحزب يرد على استهداف محيط قانا

منذ ساعة واحدة
علم "حزب الله"

علم "حزب الله"

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صدر عن حزب الله، البيان الآتي:‏

“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‏‏17-5-2024، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح”.

وفي آخر المستجدات أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن العدو الإسرائيلي أطلق صباحًا صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي وصل صداها في أرجاء المنطقة، كما سمعت صفارات الانذار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم أكثر من مرة وصفارات إنذار في مقر “اليونيفيل” في الناقورة.

وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

بعيد السادسة صباحا، أطلقت مواقع العدو المتاخمة لبركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدة عيتا الشعب.

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