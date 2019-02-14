الحسن: “ما حدا أكبر من بلدو”

في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، استذكرت وزيرة الداخلية ريا الحسن عبارة الشهيد: “ما حدا أكبر من بلدو”، وأضافت عبر “تويتر” “فلنحكّم ضمائرنا ونوحّد صفوفنا ونشبك أيادينا من أجل النهوض بهذا البلد الذي يستحقّ منا أن نبذل كل الجهود والتضحيات في سبيله”.

في ذكرى 14 شباط الأليمة، نستذكر عبارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "ما حدا أكبر من بلدو" … فلنحكّم ضمائرنا ونوحّد صفوفنا ونشبك أيادينا من أجل النهوض بهذا البلد الذي يستحقّ منا أن نبذل كل الجهود والتضحيات في سبيله. pic.twitter.com/Ud9H0SoIbV — Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) February 14, 2019

المصدر تويتر