الحسن: “ما حدا أكبر من بلدو”

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في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، استذكرت وزيرة الداخلية ريا الحسن عبارة الشهيد: “ما حدا أكبر من بلدو”، وأضافت عبر “تويتر” “فلنحكّم ضمائرنا ونوحّد صفوفنا ونشبك أيادينا من أجل النهوض بهذا البلد الذي يستحقّ منا أن نبذل كل الجهود والتضحيات في سبيله”.

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المصدر تويتر

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