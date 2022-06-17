الحشيمي: نتواصل مع الأشقاء العرب وخصوصاً الخليجيين لرفع حظر التصدير

أكد النائب بلال الحشيمي إن من أولويات عمله اليومي “الوقوف الى جانب القطاعات الانتاجية وخصوصا الزراعية والصناعية”.

وقال: “نعمل على لقاءات دورية مع ممثلي القطاعات الانتاجية للوقوف على مطالبها وهمومها للعمل معا من أجل تذليل العقبات والعراقيل والنهوض بهذه القطاعات لما هو خيار استراتيجي وعامل اقتصادي ضروري جدا لهذه المرحلة في وطننا الذي يحتاج إلى تضافر الجهود للنهوض ورعاية القطاعات الانتاجية”.

وكان الحشيمي قد استقبل في دارته في تعلبايا وفدا من النقابات الزراعية ضم رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين محمد الفرو، عضو تجمع المزارعين والفلاحين رياض حيدر وسليمان سارة.

وقال: “إننا نتواصل مع الأشقاء العرب وخصوصا الخليجيين لرفع حظر التصدير المفروض على الصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية ونعمل مع الجميع على توفير مقومات الصمود. هذا الموضوع سيكون مدار اجتماعات واتصالات في المرحلة المقبلة تمهيدا لرفع الحظر المفروض على الصادرات اللبنانية”.

وأكد رئيس نقابة مزارعي البطاطا من جهته، أن “اللقاء مع النائب الدكتور بلال الحشيمي كان أكثر من إيجابي”. وقال: “نعول كثيرا على دوره في الوصول إلى حل والوقوف الى جانبنا”.

أما الترشيشي فشدد على “أهمية الاحتضان العربي لقطاعنا الزراعي”. وقال: “نحن نؤكد بأن لا بديل لنا عن التصدير إلى أشقائنا العرب وخصوصا المملكة العربية السعودية. وهنا نعتمد على النائب الصديق الدكتور بلال الحشيمي الذي نتوسم فيه خيرا”.