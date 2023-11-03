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الحشيمي يُنوّه بدور دول الخليج: لطالما وقفت مع لبنان في عز أزماته

منذ ساعة واحدة
بلال الحشيمي

بلال الحشيمي

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أشار النائب بلال الحشيمي إلى أنّ “إن بعض الأبواق قد دأبت التطاول على دول الخليج الشقيقة، فإنّ هذه المواقف لا تمثل لبنان لا من قريب ولا من بعيد، بل لا تمثل إلا قائلها وحده، ولا تعبر إلا عن أخلاقه”.

الحشيمي وفي منشور له عبر منصة “إكس”، نوّه “بالدور التاريخي لهذه الدول الشقيقة التي طالما وقفت مع لبنان في عز أزماته، ومدت له يد العون والمساعدة من دون مقابل”.

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