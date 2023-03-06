الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
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"الحكمة" و"بيروت فرست" يتشاركان "الصدارة" مؤقتًا

منذ 14 دقيقة
بيروت فيرست يفوز على هوبس

بيروت فيرست يفوز على هوبس

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ضمن الجولة الـ17 من بطولة لبنان لكرة السلة، فاز فريق الحكمة على ضيفه بيبلوس بفارق 68 نقطة وبنتيجة (115-47)، بالمباراة التي أجريت الإثنين في قاعة انطوان شويري في غزير.

هذا وقد كان اللاعب سيرجيو الدرويش من “الحكمة” الأفضل في اللقاء، حيث سجّل 23 نقطة وأضاف 5 متابعات مع 4 تمريرات حاسمة.

وبهذه النتيجة تقدم “الحكمة” ليشارك “بيروت فرست” صدارة الترتيب مؤقتاً بتحقيقه فوزه الخامس عشر مقابل هزيمتين ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما تلقى “هوبس” خسارته الـ15 مقابل انتصارين وبات رصيده 19 نقطة.

ففي وقت سابق اليوم، فاز فريق “بيروت فرست” على ضيفه “هوبس” بفارق 34 نقطة وبنتيجة (90-56)، بالمباراة التي أجريت في مجمع الشياح.

وكان شهباز محمد من “بيروت فرست” الأفضل في اللقاء بتسجيله 29 نقطة وأضاف 10 متابعات مع تمريرتين حاسمتين.

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