هل تعلن الحكومة إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة؟

امتحانات الشهادة المتوسطة - لبنان
امتحانات الشهادة المتوسطة - لبنان

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كشفت معلومات صحفية عن توجه الحكومة اللبنانية لإعلان إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (البروفيه).

وأكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سابقاً، انه “ما دام الوضع الصحي بحسب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مقبولا، فان انهاء العام الدراسي ليس مطروحا بل ان المطروح هو استكماله واعطاء الافادات غير مطروح الا اذا فرضت الظروف ذلك فستكون الافادات أبغض الحلال”.

وعن امكان اعفاء طلاب الشهادة المتوسطة (البريفيه) من الامتحانات الرسمية، اعتبر سابقاً ان “وضع هذه الشهادة خاص وبعض القوانين اللبنانية يلحظ شهادة البريفيه لبعض الوظائف، في الماضي من اعطي الافادة واجهته مشاكل في التوظيف.

المصدر صوت بيروت
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