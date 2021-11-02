الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في لبنان.. "لن نكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية"

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن استدعاء سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، للتشاور بعد التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، “إن الحكومة اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الاربعاء الموافق 27 (تشرين الأول)أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية التي أوغلت في الاجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور”.

وأضاف البيان ” أن اليمن حكومة وشعبا (…) لن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموما، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته”.

واستدعت السعودية الجمعة بشكل مفاجئ، سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. واعتبر وزير خارجيتها فيصل بن فرحان الأحد، أن بلاده وجدت أنه “ليس هناك جدوى” في التعامل مع لبنان في ظلّ ما تراه استمراراً لـ “هيمنة” حزب الله على المشهد السياسي اللبناني.

وتضامناً مع الرياض، قامت البحرين بالمثل، ثم لحقت بهما الكويت السبت قبل أن تقرّر الإمارات سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.