الحكومة اليمنية تطالب لبنان بالإفراج عن أموال مجمَّدة لدى أحد مصارفه

طالبت حكومة اليمن الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة بالإفراج عن أموال تجار ومستوردين مجمّدة في أحد بنوك لبنان ومخصصة لاستيراد سلع غذائية أساسية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

وأشارت الوكالة الى أنّ سفير اليمن في بيروت “عبد الله الدعيس” ناقش مع رئيس وزراء لبنان “نجيب ميقاتي” ملف الأموال اليمنية المحتجزة في أحد بنوك بيروت منذ بداية الأزمة الاقتصادية هناك، وطلب توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة المحتجزة في البنك.

وتقول مصادر حكومية إن الأموال المحتجزة تقدّر بأكثر من 250 مليون دولار تدفقت عبر ودائع وأرصدة في لبنان، وتم احتجازها منذ أواخر عام 2019 وسط الأزمة النقدية والمالية الخانقة بالبلاد.

وكانت مصارف ورجال أعمال باليمن قد فتحوا حسابات مصرفية في لبنان كحسابات مراسلة يحوّلون من خلالها الأموال من لبنان إلى الصين والأسواق العالمية، لشراء البضائع والسلع الغذائية الأساسية والأدوية والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.

وطالب البنك المركزي اليمني في عدن مرارا السلطات اللبنانية المختصة بإيجاد حل لتسوية أزمة الأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية، في ظل القيود المصرفية التي يفرضها القطاع المصرفي بلبنان مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية.