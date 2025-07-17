الحكومة تعيّن هيئتين ناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي

عين مجلس الوزراء محمد عزيز رئيسا للهيئة الناظمة للطيران المدني وداني فاضل رئيسا الهيئة الناظمة للقنب الهندي ، في خطوة طال انتظارها على مسار تنظيم هذين القطاعين الحيويين.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أطلع الوزراء على مضمون بيان سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في المرحلة الراهنة.

وقال إن الرئيس عون “تطرّق إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية، وإلى الإصلاحات التي أُنجزت”، وهنّأ الحكومة على الثقة التي نالتها في مجلس النواب يوم أمس.

وأضاف مرقص أن رئيس الجمهورية شدّد خلال الجلسة على “ضرورة حلّ مسألة الكلفة التشغيلية للصناعيين بما يتيح لهم الدخول والمنافسة في الأسواق المجاورة”، كما شدّد على “أهمية معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام”.

وأشار أيضًا إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام تطرّق في مداخلته إلى “أولوية إصلاح واقع الجمارك كمدخل لتحسين مداخيل الدولة وتعزيز الإيرادات العامة”.

وأكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي أن “الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي عُيّنتا من بين أفضل الشخصيات والكفاءات”، مشيدًا بمستوى الأسماء التي تم اختيارها واعتبرها “خطوة إصلاحية حقيقية على طريق تحديث الإدارة وتنظيم القطاعات”.

بدوره، شدد وزير المهجرين كمال شحادة على أن “الكفاءة أهم من التوزيع الطائفي، ويجب عدم إعطاء الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءة”، داعيًا إلى ترسيخ هذا النهج في جميع التعيينات الإدارية والمؤسساتية.

وتأتي هذه التعيينات بعد أشهر من النقاش حول ضرورة تفعيل الأطر التنظيمية للقطاعات الإنتاجية، ومنها قطاع القنب الهندي للاستخدام الصناعي والطبي، الذي أُقرّ قانون تنظيمه سابقًا من دون استكمال الهيئات المشرفة عليه.