الحكومة خلال 24 ساعة؟

أكد النائب إبراهيم كنعان أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل العقد مع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

وقال: “هناك حرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً واذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس”.

وفي السياق، اعتبر كنعان أن التدقيق البرلماني بدأناه في 2010 ونزّلنا بموجبه كل الدولة الى المجلس النيابي وواجهنا 8 و14 آذار لانهم كانوا ضد العمل الذي نقوم به وقدمنا اقتراح المحكمة الخاصة للجرائم المالية من المقرف تعييرنا وبث الشائعات واتهامنا نحن من لديهم هذا التاريخ بالرقابة”.

ولفت إلى أن هناك استهداف واضح وفبركات وهجومات شعبوية ضد عملنا والتدقيق الجنائي مشروعنا والتزام “التيار” فيه واضح وأردنا رفع كل الحجج القانونية وغير القانونية من خلال اقتراح قانون طلبه الرئيس عون في حال استمرار تعطيل الوصول الى نتيجة في انجاز التدقيق.

ورأى كنعان أن من حق الناس ان تحصل على اموالها وتمويل الدولار الطالبي يجب ان يتأمن ونعمل على حل لهذه المسألة لتأمينه لا للدولار الطالبي فقط بل للأدوية وحاجات اخرى للمواطنين.