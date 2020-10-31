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الحكومة في حال من المراوحة بانتظار تدخلات داخلية أو خارجية

منذ دقيقتين
تشكيل الحكومة

تشكيل الحكومة

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كشفت معلومات صحفية أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يصرّ على حكومة من 18 وزيراً وتضمّ اختصاصيّين وهو ما يلقى رفضاً من بعبدا ما يُدخل مساعي تشكيل الحكومة في حالٍ من المراوحة بانتظار تدخل داخلي أو خارجي لحلحلة الأمور.

ويتمثل المشهد الحكومي اليوم برقصة الـtango أي “فشخة لإدام واثنين لورا” التي اعتدنا عليه منذ عقود في التشكيلات الحكومية، فتتحكم بها “الحية”، “مرّة طلوع ومرّة نزول”، وهي تحتاج إلى أشخاص لتحريكها، وفق مصالحها، وصولاً الى المبتغى.

ولا يزال تقصي أخبار التأليف يتأرجح بين “القمحة والشعيرة” في ظل التوصيات المستمر بين الرغبة في تصغير عديد الحكومة وبين الشهيات المفتوحة على توسعة قالبها ليتسع لأكبر قدر ممكن من جوائز الترضية الوزارية لكتل الأكثرية الفاسدة التي تعد نفسها بمزيد من الهدر والتنفيعات.

غير أنّ المتفائلين بوصول الجهود المكوكية على خط بيت الوسط – قصر بعبدا إلى خواتيمها المرجوة، يحاذرون التركيز على النصف الفارغ من الكأس، ويؤثرون التعويل على حاجة جميع الفرقاء إلى وجود حكومة جديدة تحاكي متطلبات المرحلة والتطلعات الدولية عموماً لوقف الانهيار في البلد.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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