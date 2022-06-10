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الحلبي: أزمة الاساتذة اكبر من أن يحلها وزير التربية

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يونيو - 2022 4:10 مساءً
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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استمرت جولة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في قضاء الكورة في إطار تفقده المدارس والثانويات الرسمية في محافظة الشمال، يرافقه المدير العام للتربية عماد الاشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري، مستشار الوزيرللتعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتوقف الوزير الحلبي والوفد المرافق في ثانوية بطرام وكان في استقباله مديرها ميشال نصر ومديرة تكميلية خليل سالم الرسمية بلبلة سرحان والهيئتان الإدارية والتعليمية .

ونقل المدير نصر “معاناة الاساتذة في التعليم والصعوبات المادية التي تواجههم في ظل تردي المساعدات ونظرته السوداوية للواقع المعيشي الحالي”.

وأكدت سرحان “معاناة الاساتذة من الناحية المادية الا انه على الرغم من ذلك، يعملون بكل جهد ويبذلون كل امكاناتهم لمساعدة الطلاب”.

وأوضح الوزير الحلبي انه “يتفهم معاناة الأساتذة وتضحياتهم في هذه الظروف الصعبة وحجم المأساة التي يعيشونها”، مؤكدا “ضرورة التشبث بالأمل في حياتنا وأهمية انعكاس ذلك على طلابنا الذين سينهضون بالبلد”.

وشدد على “دور الأساتذة في حمل هذا الملف الذي يشكل طريق الخلاص”.

ولفت الى أن “أزمة الاساتذة اكبر من أن يحلها وزير التربية منفردا ولن أدخر جهدا مع فريق عملي لتحسين ظروفهم وخصوصا ان هذه المرحلة الصعبة لن تدوم”.

وفي الختام جال الوزير الحلبي في صفوف الروضات في التكميلية، وشارك في حفل كوكتيل أقيم للمناسبة.

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