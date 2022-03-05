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الحلبي يلتقى مقدسي.. ويبحث معه شؤون تلفزيون لبنان

5 - مارس - 2022
آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 10:52 صباحًا
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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إلتقى وزير التربية والإعلام عباس الحلبي المدير السابق لتلفزيون لبنان، مرشح الكاثوليك للمقعد الكاثوليكي دائرة بعلبك الهرمل رئيس مؤسسة طلال المقدسي الانمائية والاجتماعية طلال المقدسي، منتدبا من بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي وبحث معه في شؤون التلفزيون المذكور والمشاكل التي يعانيها منذ سنوات وغياب القرار عن إدارته بفعل شغور منصب رئيس مجلس الإدارة المخصص لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك وما خلفه ذلك من ضياع للصلاحيات اضافة لعدم القدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي تعصف في البلاد. وحثه على الاسراع بتعيين مجلس ادارة خصوصا ان الحكومة سبق لها وان أجرت بعض التعيينات.
وقال المقدسي بعد اللقاء ان الوزير الحلبي هو من الوزراء الصادقين والوطنيين الموثوق بهم .وقد نقلت اليه رغبة الاسراع بتعيين رئس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان. كما تمنيت عليه انشاء فروع للجامعة اللبنانية في البقاع الشمالي وعدم حرمان هذه المنطقة الحيوية من لبنان وتركها على هامش المستقبل التربوي.
وكان بطريرك الروم الكاثوليك قد كلف سابقا المقدسي متابعة ملف تلفزيون لبنان كونه صاحب الخبرة في إدارته َوعلى دراية بمكامن ضعفه وقوته

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