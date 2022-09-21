الحلبي: إذا لم يتعلّم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم

شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في إطار متابعته لبرنامج زيارته إلى نيويورك للمشاركة في القمة التربوية العالمية حول تحول التعليم، في اجتماعات “اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى high level steering committee”، التي انعقدت بـ”Yale club” بدعوة من مشروع “التعليم لا ينتظر Education cannot wait”، وبمشاركة جميع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية.

وقدم الوزير الحلبي مداخلة مفصلة وضع المجتمعين من خلالها في الأوضاع التربوية في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها. ونبه إلى خطورة تفاقم الوضع.

كما طالب بسد “الفجوة المالية من أجل توفير الحوافز للمعلمين وتغطية كلفة المحروقات ومصاريف تشغيل المدارس”. وأكّد الحلبي أنه “إذا لم يتعلّم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم”.

وأثنى على هذا الموقف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وكذلك مديرة مشروع التعليم لا ينتظر السيدة ياسمين الشريف.