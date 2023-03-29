الحلبي استقبل وفدًا من الجامعة اللبنانية.. ومطالب الأساتذة على الطاولة

الحلبي استقبل وفدًا من الجامعة اللبنانية

هنأ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، المنتخبة حديثًا برئاسة الدكتور أنطوان شربل، خلال استقباله لها بحضور رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حديفة، في زيارة تعارف.

الحلبي تمنى على الرابطة “العمل بكل مسؤوليّة من أجل إنقاذ الجامعة اللبنانية، واحتساب أيّ خطوة في المستقبل حفاظًا على استمرارها ومكانتها وتألقها”.

فيما شكر الوفد الحلبي على جهوده المبذولة تجاه الجامعة.

وكانت مناسبة للتذكير بمطالب الأساتذة وهي: بدل الإنتاجية لجميع الأساتذة بكل مسمياتهم، وزيادة تقديمات صندوق التعاضد، وتأمين خمس ليترات بنزين يوميًا، واستعادة أموال كشف الكورونا، وإقرار مراسيم الأساتذة لجهة التفرغ ودخول الملاك وغيرها.