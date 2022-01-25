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الحلبي: الإجابة على الورقة العربية قيد التحضير

منذ 5 ساعات
وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

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أكد وزير التربية عباس الحلبي أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يحمل هم اولياء الامر والمؤسسات التربوية والتلامذة في كيفية اتمام هذه السنة الدراسية مع كل المصاعب الوبائية وبصورة خاصة المصاعب المعيشية وموضوع الاقساط”.

وأضاف الحلبي عقب لقائه الراعي في بكركي: “تحدثنا في هذا الموضوع وتبادلنا الرأي واخذنا بعض النصائح على ان يستكمل هذا الحديث في اجتماع قريب يعقد في بكركي مع المعنيين في التربية لمحاولة استخلاص النتائج التي يمكن ان تؤدي الى اراحة السنة الدراسية”.

ولفت إلى أن الهم الوطني دائما حاضر في كل لقاء مع غبطته الذي يؤكد على المبادئ الاساسية للبنان، هذه المبادئ التي نحب ان نرى لبنان مستمرا فيها مع مراعاة انتمائه العربي ووحدته الوطنية في الداخل.

وعما إذا كانت الحكومة قادرة على الاجابة عن الورقة العربية، قال: “أعتقد ان الاجابة هي قيد التحضير بين دولة الرئيس ووزير الخارجية وبالتأكيد ستعرض علينا لاحقاً”.

وأضاف: “ليس من المفترض ان تعترضها اية مشاكل اذا كان التفاهم الداخلي قائماً”.

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