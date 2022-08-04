الحلبي: اليونيسف ستدفع للأساتذة الثانويين المستعان بهم من تشرين الاول 2021 حتى آذار 2022

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، أنه “تلقى مراسلة من منظمة اليونيسف، تؤكد فيه أنها سوف تدفع للأساتذة الثانويين المستعان بهم للتدريس في الثانويات الرسمية، وعددهم 627 أستاذا، وذلك عن الفترة الممتدة من تشرين الاول 2021 حتى آذار 2022، وفقا للائحة مفصلة أعدتها الوزارة، تتضمن ساعات التدريس التي نفذوها في الثانويات الرسمية”.

وقال: “لفتت اليونيسف إلى أن اتفاقيتها مع شركائها المانحين، لا تتضمن (ولم يتم تضمينها خلال مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال)، أموالا لتغطية تكاليف الموارد البشرية لمعلمي المرحلة الثانوية الذين يقومون بتدريس طلاب المرحلة الثانوية. وأنها تنظر بمزيد من التفصيل في الآثار المترتبة على هذه المدفوعات على مدار السنوات السابقة، وانه لا يمكنها في هذه المرحلة تأكيد التمويل لهذه المجموعة من المعلمين من نيسان 2022 إلى حزيران 2022 أو العام الدراسي القادم حيث لا توجد لديها أي موارد لتغطية هذه الفترة”.

وأشار الحلبي الى أنه “سيتابع البحث مع الشركاء لتأمين التغطية المالية، وتأكيد إيصال حقوق الأساتذة إليهم كاملة”، لافتا الى ان “اليونيسف أكدت كتابها بأنها ستتواصل قريبا مع الوزير بشأن نتائج المناقشات مع شركائها المانحين حول مدفوعات السنوات السابقة لهذه المجموعة من المعلمين”.