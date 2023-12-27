الحلبي بعد اجتماع بكركي "التربوي": تشكيل لجنة لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات!

ترأس البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي اجتماعًا تربويًا في بكركي حول القانون المقر بتاريخ ١٥ كانون الاول ٢٠٢٣، بحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.

وبعد الاجتماع، قال الحلبي: “تبادلنا الرأي حول القانون الذي صدر أخيرًا بشأن الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة، لأنّه كان سببًا لإعلان الإضراب وقد عرض كلّ ممثل من أفراد الهيئة التعليمية وجهة نظره، فتبيّن أن هناك نقصًا فيه”.

أضاف:” اتفقنا على تشكيل لجنة برئاستي ومؤلفة من كل عناصر الجسم التربوي، دعيت إلى الاجتماع غدًا عند العاشرة صباحًا في مكتب الوزير وقد أعطيت مهلة حتى الثامن من كانون الثاني المقبل لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات كي تقدّم مقترحاتها وعندها يتقرّر ما هي الخطوة التالية”.

وأكد كل “الحرص على استئناف التعليم في المدارس والمؤسسات الخاصة بعد انتهاء عطلة الأعياد”.

ولفت الحلبي إلى أنّ “من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان الإضراب سيستمر ما بعد الثامن من كانون الثاني أم لا”.

هذا وحضر الاجتماع كل من المدير العام للوزارة عماد الأشقر، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة على رأس وفد من اللجنة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على رأس وفد من الهيئة التنفيذية، نقيب المعلمين نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اتحاد لجان الأهل، الأب بطرس عازار عن صندوق التعويضات، وممثلين عن هيئة القضايا والمدققين في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

وتوجّه الحلبي إلى البطريرك الراعي، خلال اللقاء قائلًا: “بكركي دائمًا بتجمع وما بتفرق”.