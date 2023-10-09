الحلبي تابع انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع المفتشة العامة التربوية الدكتورة فاتن جمعة، بحضور مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث التعاون بين الوزارة والتفتيش التربوي في مجالات متنوعة.

وأطلع وزير التربية جمعة على التحضيرات للعام الدراسي الذي بدأ اليوم، وعلى برنامج بدلات الإنتاجية للمعلمين والعاملين في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية، ورغبته في ان يتولى التفتيش التربوي التدقيق في دوامات أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والفنية في المدارس والثانويات والمهنيات، لجهة التحقق من تنفيذ أيام وساعات العمل وبالتالي استحقاق بدل الإنتاجية.

كما عرض الجانبان التعاون لجهة تنفيذ قرارات التفتيش التي تشمل المديرين والمعلمين المخالفين. كما كان عرض للتعاون القائم في موضوع الإمتحانات الرسمية وورشة المناهج التربوية، وتفعيل مكاتب التفتيش في المحافظات والمناطق لتسهيل وصول الملفات إلى التفتيش التربوي أو مثول المعلمين امامه من دون ان يتكبدوا تكاليف الإنتقال إلى بيروت.

كذلك كان بحث في إطلاع التفتيش التربوي على الهبات النقدية والعينية التي تتسلمها المدارس ، لمراقبة كيفية الإفادة منها في كل مدرسة.

كذلك كان عرض للتدابير التي تتخذها الوزارة لجهة الإفادة القصوى في التدريس من الأساتذة في الملاك، ورصد حجم أفراد الهيئة التعليمية المكلفين بأعمال إدارية او الملحقين بالإدارة المركزية او في إدارات أخرى.

من جهة ثانية، استقبل الحلبي النائب أديب عبد المسيح العائد من جولة أميركية لجمع التبرعات من اجل دعم المدارس الرسمية في منطقة الكورة، وتقديم حاجاتها الملحة، واكد ان الجولة كانت موفقة، فهنأه الحلبي على “الثقة التي يتمتع بها في الداخل والخارج، نتيجة للخدمات التي يقدمها للمدارس الرسمية بكل شفافية”، ووضعه في اجواء العام الدراسي الذي بدأ اليوم بصورة شاملة في كل لبنان، آملا أن “يكون عاما دراسيا مستقرا”.

وتسلم الحلبي من المدير العام للتربية عماد الأشقر تقريرا عن اليوم الأول لبدء العام الدراسي، حيث اطمأن إلى فتح المدارس والثانويات الرسمية في الأراضي اللبنانية كافة، علما ان التسجيل للتلامذة اللبنانيين لا يزال مستمرا وإن المدارس الرسمية تشهد ازدحاما على التسجيل.

ثم استقبل وزير التربية وفدا من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة نائب رئيس الرابطة الدكتور منصور العنز يرافقه عدد من اعضاء الرابطة، في حضور مدير التعليم الأساسي جورج داوود ورئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، واطلع منهم على ارتياحهم لانطلاقة العام الدراسي، وتسلم لائحة بمطالب الرابطة من اجل تسيير العمل في المدارس ، تتعلق بالإسراع في البت بطلبات التعاقد على صناديق المدارس لتمكينها من تأمين المعلمين للمواد كافة، والمرونة في تطبيق القرار المتعلق بتكليف محضري المختبرات ومعلمي الإحتياط والمرشدين الصحيين وامناء المكتبات بالتدريس، وذلك بما يتناسب مع اوضاع كل مدرسة.

كما طالبت الرابطة بإرجاء تسليم الموازنة المدرسية إلكترونيا وذلك ريثما يتم التدرب عليها بصورة كافية. وطالبت أيضا بالتعاون بين مديري المدارس وفاعليات المجتمع المدني من اجل تأمين الكتب المدرسية، والعمل على تثبيت المتعاقدين، وعلى استعادة الحلقة الثالثة من الثانوية إلى التعليم الأساسي، واستعادة اساتذة الأساسي من الثانويات الرسمية.