الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحلبي تابع قضية حرق سيارة مفتشة تربوية في طرابلس ودعا الأجهزة الأمنية للتحرك سريعاً

منذ ساعة واحدة
وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي

A A A
طباعة المقال

تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي خبر حرق سيارة إحدى المفتشات التربويات في طرابلس، واتصل فور تبلغه الخبر من لندن، حيث يشارك في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم، بالمفتشة العامة التربوية الدكتورة فاتن جمعة ، للاطلاع على الظروف والخلفيات التي رافقت هذه الجريمة المتمادية، واستنكر “إقدام زمرة من المجرمين بالتعدي على مفتشة في هذا الجهاز الرقابي الذي ورغم قلة عدد أفراده وقلة الإمكانات الموضوعة بين أيدي المفتشين، يسهر على حسن سير العملية التربوية وانتظام العمل في المؤسسات التربوية ومراقبة انتظام الامتحانات الرسمية والشراكة في كل ما يرفع مستوى القطاع التربوي بكل مؤسساته”.

ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى “التحرك سريعا لكشف الفاعلين والمتورطين في الجريمة، وسوقهم أمام القضاء وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحقهم”، كما طالب القضاء ب”تحميل الفاعلين كامل المسؤولية المادية ليكونوا عبرة لغيرهم” .

واعتبر أن “الأجهزة الرقابية هي الحصن الأخير لهيبة الدولة وانتظام العمل في المؤسسات، وبالتالي فإنه يتوجب حماية هذه الأجهزة وفي مقدمها التفتيش التربوي الذي يعتبر شريكا أساسيا في ورشة تطوير التربية والمناهج والمحافظة على التطوير المهني للمعلمين وتأدية رسالتهم التربوية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب إيهاب حمادة
    النائب حمادة: إننا مقبلون على نصر حتمي على العدو الإسرائيلي في هذه المعركة
    الرئيس العماد ميشال سليمان
    ميشال سليمان: ما هي الخيانة العظمى التي يحاكم رئيس الجمهورية من جراء ارتكابها؟
    المطران الياس عودة
    عودة: عصرنا يشهد خطايا كثيرة نزاعات وحروباً وجرائم زادت قدرتها التدميرية

    الأكثر قراءة

    بشار الأسد
    ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
    حادث سير (تعبيرية)
    حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة
    أطفال في مدرسة
    أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!