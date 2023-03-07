الحلبي: تحية تقدير ومحبة الى جميع أفراد الهيئة التعليمية

وجّه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تحية تقدير ومحبة الى جميع المديرين وأفراد الهيئة التعليمية والتلاميذ الذين عادوا إلى المدارس وتابعوا الدراسة بعد توقف طويل.

وتسلم الحلبي من المدير العام للتربية الاستاذ عماد الاشقر تقريرا يتعلق بتجاوب الأسرة التربوية مع دعوة الوزارة للعودة إلى التدريس وإنقاذ العام الدراسي.

وتبيّن من البيان الاحصائي، ان المعدل الوسطي العام للمدارس التي فتحت وقامت بالتدريس بصورة طبيعية بلغ نحو ٨٠ في المئة.

كما أشار التقرير إلى أن أنظمة المعلوماتية في الوزارة تعمل بصورة طبيعية وأن الدفعة الأولى وهي ١٠٠ دولار أميركي كحد أقصى مرتبطة بالحضور والإنتاجية، يتم دفعها نقدا، وسوف تصل إلى جميع المعلمين والعاملين في التربية في العاشر من الشهر الحالي عبر شركات تحويل الاموال.

وأمل الوزير في أن يصبح التجاوب غدا كاملا في كل المناطق اللبنانية.