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الحلبي ترأس اجتماعًا للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي.. ما أبرز مواضيع البحث؟

منذ 44 دقيقة
وزير التربية عباس الحلبي ترأس اجتماعًا للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي

وزير التربية عباس الحلبي ترأس اجتماعًا للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي

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ترأس وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، اجتماعًا للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي.

ناقش المجتمعون تقرير اللجنة المصغرة لجهة تطبيق القانون الهادف إلى تأمين تمويل إضافيّ لصندوق تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية، في المدارس الخاصة.

كما ناقشوا مقتضى تعديل عدد من المواد، في قوانين محددة بما فيها القانون ٥١٥، “وهذا الأمر يتطلب جهدًا تشريعيًا بُحث في شأنه، في المجلس النيابيّ، بناء على دعوة من نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وذلك في حضور ممثلين عن الكتل النيابية”.

كذلك بحثوا في أفضل الطرق، لتأمين حقوق المعلمين المتقاعدين بما ينصفهم، من دون أن يرتب تطبيق هذا القانون أي أعباء إضافية على الأهل.

بعد ذلك، اجتمع الوزير الحلبي بوفد من التعبئة التربوية، في “حزب الله”، لحل مشكلة النتائج المعلقة للامتحانات الرسمية لعدد من المرشحين وضرورة تجديد عقود الأساتذة، في المنطقة الحدودية الرسمية، إضافة إلى متابعة التعليم، في المنطقة الجنوبية، حضوريًا، في مدارس الاستجابة أو من بعد.

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