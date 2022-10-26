الحلبي: جهودنا تنصب لترسيخ استقرار نظامنا التربوي والجامعي

شارك وزير التربية والتعليم العالي “عباس الحلبي” في الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية الذي يقام في القاهرة، برعاية رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي.

وفي افتتاح المؤتمر، قال الحلبي “استجابةً للأزمة التي تصيب لبنان والتي تستهدف نظامه التربوي والجامعي بكل قوة، فقد أطلقت الوكالة خطة للتضامن مع لبنان ونظمت في آذار الماضي ورش عمل حول أوضاع التعليم العالي، وقد جسدت هذه المبادرات إرادة الوكالة في المحافظة على الموقع الذي يستحقه لبنان، ويشغله في قلب الفرنكوفونية، والذي يشهد عليه تاريخه وحاضره ومستقبله أيضا”. مشيرًا الى “أن ارتباطنا بالفرنكوفونية يتخطى الانتماء إلى فضاء لغوي، كما قال سنغور، بل هو استخدام الفرنسية كأداة في للتفاعل، إضافة إلى لغاتنا الوطنية أو الإقليمية ، وذلك في إطار تقوية التعاون الثقافي والفني، على الرغم من تنوع حضارتنا”.

كذلك، أشار إلى “أنّ حضورنا في مصر أم الدنيا يأخذ بعدًا أكبر ،لأن مصر موضع شغف الأمة العربية جمعاء وبخاصة لبنان. وأنّ جهودنا وحركتنا تنصب في اتجاه ترسيخ استقرار نظامنا التربوي والجامعي، وإعادة الدينامية والتميز والإشعاع لبلد الارز”.

واعتبر أن “الخروج من الأزمة لن يتم إلا بمواكبة شركائنا المخلصين، وفي مقدمهم الوكالة الجامعية الفرنكوفونية المدعوة للتحرك في اتجاه الجامعات في لبنان من أجل تعزيز الجودة والبحوث العلمية. فالجامعات ليس لها دور إذا لم تكن هي مصدر المعرفة، وبالتالي لا جامعات من دون البحث العلمي، والبحوث ليست ترفًا، بل حاجة ملحة في هذه المنطقة من العالم، ونأمل أن تساعدونا لنحافظ على سيادتنا العلمية”.