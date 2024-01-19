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الحلبي: رواتب أساتذة الرسمي لن تصطلح ما لم تُقرّ سلسلة جديدة

منذ ساعتين
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أكد وزير التربية، في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ وضع رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لا تصطلح، ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب.

الحلبي وأثناء تجوّله على مدارس ثانويات البقاع الغربيّ وراشيا، أوضح أنّ هذا ليس بالأمر، الذي تقرره وزارة التربية بمفردها، بل قرار تأخذه الحكومة ويأخذه المجلس النيابيّ وهذا يعدل من هيكلية السلسلة.

ودعا إلى إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، التي تكفل حدودًا معينة للأستاذ، للمعلم، للموظف في القطاع العام، للعسكر للضباط للقضاة، لكل الناس في هذا القطاع من أجل عيش كريم.

وقال: “مشينا في الحكومة بخطة واضحة للقول إن كلفة استمرارية العام الدراسي والجامعي في الجامعة اللبنانية هذه السنة ستكون بإقرار 150 مليون دولار”.

وأضاف: “توجهنا بخطة وعُرضت على مجلس الوزراء الذي وافق عليها واقر سلفة أولى بـ 5 آلاف مليار تصرف منها ميزانية عن أشهر 10 و11 و12 وشهر 1 من الـ 5 آلاف مليار”.

الحلبي شدّد على طلبه الدفعة الثانية من هذه السلفة، “فأقرت بمرسوم إعطاء وزارة التربية أيضًا 5 ألاف مليار ثانية، التي تجعلنا نكمل شباط وآذار ونيسان وأيار، إذا نحن مطمئنين لتوفر هذه البدلات التي تؤمن بالحد الأدنى سيرًا طبيعيًا للعام الدراسي هذا العام والعام الجامعي في الجامعة اللبنانية”.

وأعلن سعيه مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتوصل إلى حل وسط، بعدما ردت الحكومة القانون المتعلق بالتعليم الخاص في جلسة الحكومة الأخيرة.

ورأى أن وزارة التربية نجحت بتعويض الفاقد التعليمي الصيفية التي اشترك فيها 150 ألف تلميذ، اعتبارًا من 19 الجاري نباشر بدفع بدلات الإنتاج عن شهر 12 بعدما دفعنا عن شهر 10 و11.

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