الحلبي عن أجواء جلسة الحكومة: نناقش كل المواد في جو من التعاون

بدأ مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم جلسات درس ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر.

واثر انتهاء الجلسة الصباحية، قال وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي: “مثلما تم الإتفاق في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس في قصر بعبدا، إستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدراسة هذا المشروع مادة، وتوقف المجلس أمام مواد عدة تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الإقتصاد اللبناني من النهوض مجددا، كما علق البحث في بعض المواد الاخرى لمزيد من النقاش. وستستمر جلسات المجلس لغاية الساعة السادسة من هذا النهار، كما ستستأنف صباح غد الاربعاء وصباح الخميس”.

أكد أن جلسات مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة الى حين إقرار هذا المشروع، قائلا: “وصلنا قبل الإستراحة الى المادة ٤٠ من مشروع الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة”.

وعن الدولار الجمركي، قال الحلبي: “من السابق لأوانه ان نتكلم بالتفاصيل، فلننه دراسة هذا المشروع وعند انجازه، نخرج ببيان خطي حوله، ونحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد”.

وعن الضرائب الجديدة، قال: هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج”.

وردا على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المالية، أكد أن هذا الموضوع لم يثر، قائلا: لا نزال في بداية المناقشة ووصلنا الى المادة ٣٩ التي انجزت، وعلق البحث بعدد من المواد لمزيد من النقاش، وسنباشر في الجلسة الثانية بعد الظهر من المادة 40″.

وعاود مجلس الوزراء الاجتماع في جلسة ثانية بعد الظهر.