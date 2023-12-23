السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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الحلبي: لا نقبل بمواجهة بين المعلمين ونقابتهم مع المدارس الخاصة

منذ 9 دقائق
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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أفادت معلومات mtv أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استياءه من قانون صندوق تعويضات المعلّمين خلال الزيارة الميلادية وسلّمه ورقة مفصّلة بالملاحظات عليه.

وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قال من جهته للـmtv: ” لقد تريّثنا بنشر قانون صندوق تعويضات المعلّمين وبعد المشاورات نقرّر إما المضي به أو رده الى البرلمان بموجب صلاحية الحكومة مجتمعة بغياب رئيس الجمهورية”.

أضاف: “سأجري مشاورات وأزور البطريرك لبلورة حل بالحوار بعد رأس السنة وأتواصل مع المدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة”.

وأوضح أن هذا القانون هو اقتراح قانون وليس مشروع قانون وأُقر بلجنة التربية الى اللجان المشتركة ولم يتسنَّ لنا إبداء الرأي فيه، مؤكدًا أننا سنعمل على حل يكفل حقوق الطرفين ولا نقبل بحصول مواجهة بين المعلمين ونقابتهم مع المدارس الخاصة التي تعلّم أكثر من 70% من تلامذة لبنان.

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