الحلبي: مصمّمون على إجراء الامتحانات الرسمية بتواريخها

جال وزير التربية عباس الحلبي على مدارس بعلبك الرسمية والمتوسطة والمهنية وتفقد مراكز الامتحانات المهنية في انطلاقتها في اليوم الأول.

رافقه في الجولة مدير عام التربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري رئيس المصلحة الثقافية ومديرة التعليم الشامل صونيا الخوري، رئيس المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، المستشار الاعلامي البير شمعون.

المحطة الأولى للزيارة في بعلبك الهرمل كانت في متوسطة سليم حيدر الرسمية وكان في استقباله مديرة المتوسطة عتاب حيدر والكادر التعليمي.

الحلبي أكد على دور المدرسة الرسمية التي خرجت الكفاءات الكبيرة، وهذا ما يسرنا مع الاصرار على اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها.

وأضاف هناك اخبار تصدر من هنا وهناك بتأجيل الامتحانات، أؤكد للرأي العام ان لا يأخذوا بهذه الشائعات.

وتابع انه علينا تحييد الطلاب وهذا رأي التربويين بإجراء الاختبار لمعرفة مستوى الطلاب لنؤسس ونعوض على أولادنا ما فقدوه وما فاتهم ان كان بالمواد الإخبارية والظروف التي مضت وحالة الاضطراب.

واكد تصميم الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية بتواريخها على أن تنتهي بالثاني من تموز المقبل.

وأكد عدم تقصير الوزارة بالمتابعة والملاحقة مع مصرف لبنان بما يسهل على الهيئات التعليمية ومدراء المدارس، وعند كل مراجعة كنا نلقى التجاوب من قبل المصارف، اما فيما يتصل بصرخة الأساتذة فهم محقون، فقيمة الرواتب قد تدنت وكذلك بدلات النقل وهم مضطرون للذهاب إلى مدارسهم ومؤسساتهم التربوية.