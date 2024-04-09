الحلبي معايداً بالفطر: الظروف تجعلنا أكثر تمسكا باستمرارية التعليم

تقدم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في بيان من اللبنانيين عموما ومن الأسرة التربوية خصوصا، معلمين وأساتذة ومديرين وتلامذة وأهل اختصاص، بالمعايدة لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتمنى لهم سنة دراسية ناجحة، على الرغم من جرحنا النازف في المنطقة الحدودية الجنوبية”.

واعتبر أن” الظروف التي نعيشها، تجعلنا أكثر تمسكا باستمرارية التعليم، وأشد عزما في متابعة العناية بتلامذتنا في المنطقة الحدودية الجنوبية، لكي يأخذوا فرصتهم في الدراسة والامتحان المخصص لهم”.

وتمنى لهم “عيد فطر مباركًا مكللا بالصحة الجيدة وبالنجاح والتوفيق في رسالتهم”، مؤكداً أنه مستمر في سعيه مع الحكومة إلى “ضمان استمرارية العملية التعليمية ومستلزماتها المالية، بما يؤمن الحد المقبول لمتابعة حياتهم وعيشهم بكرامة”.