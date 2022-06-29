انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية.. الحلبي: الأجواء هادئة ومريحة

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة في جميع المناطق اللبنانية وسط أجواء هادئة.

في هذا الاطار، قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحلبي”: انتهى اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة. الاجواء كانت هادئة ومريحة والأسئلة ضمن المحاور المطلوبة وفي صلب المنهاج المقرر. نحن نسير على الخطة التي وضعناها لإنقاذ التعليم والتأسيس للعام الدراسي المقبل”.

وأضاف عبر “تويتر”: “وليكون تلامذتنا على المستوى في متابعة التحصيل العلمي والتخصص الجامعي. لقد واجهنا في التحضير للامتحانات صعوبات وعقبات ومشكلات، عملنا على حلها وتجاوزها. وها نحن اليوم على مشارف انجاز هذا الاستحقاق للتفرغ للتصحيح والتحضير للسنة الجديدة”.

وبعد انتهاء امتحانات الشهادة المتوسطة، قال الحلبي عبر “تويتر”: في اليوم الثاني والأخير لإمتحانات البريفيه نكون قد انجزنا المرحلة الاولى من هذا الاستحقاق المفصلي للتعليم، سنباشر بالتحضير لوضع اسس التصحيح بكل جدية وشفافية”.