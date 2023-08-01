الحلبي هنأ الفائزين الأوائل: التعليم الرسمي ما زال ركناً أساسياً

هنأ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي المرشحين الفائزين الاوائل في الثانويات الرسمية، الذين حققوا أعلى المعدلات بين تلامذة الثانويات الرسمية في الامتحانات الرسمية للثانوية العامة بفرعي الاجتماع والاقتصاد، والآداب والإنسانيات، وتمنى لهم “مسيرة تفوق مستمرة في التعليم العالي، وأن يختاروا التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم ومع تفوقهم “.

واعتبر الحلبي أن “التعليم الرسمي ما زال ركنا أساسيا في النظام التعليمي اللبناني، على الرغم من كل الصعوبات التي يعانيها”، وأكد أن “الثانويات الرسمية لا تزال مصنعا للموارد البشرية المميزة”، داعيا “جميع المعنيين إلى توفير مقومات استمرار التعليم الرسمي، عبر دعم المعلمين والإداريين ليعيشوا بصورة تحفظ كرامتهم، وتقيهم شر العوز والهجرة”.