الحلبي يدعو إلى صرف الاعتمادات المقررة لمتفرغي اللبنانية

التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف “عباس الحلبي”، بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جان كريستوف كاريه”. وشكر الوزير الحلبي البنك الدولي “لوقوفه إلى جانب لبنان القطاع التربوي، والذي مكنت مساعداته الوزارة من إنجاز السنة الدراسية الماضية”.

ثم عرض الواقع التربوي بكل تفاصيله، مشيرًا إلى “التوافق مع المعلمين للبدء بالتسجيل في المدارس الرسمية في الموعد المحدد، وبالتالي بدء العام الدراسي في الثاني من تشرين الأول بصورة تدريجية”. وعبّر عن “التزامات لبنان تجاه توفير التعليم الجيد للجميع”.

كذلك عبّرت بعثة البنك الدولي عن متابعة التزاماتها تجاه التربية في لبنان والعمل معا ومع المانحين من اجل خطة التمويل لهذه السنة.

كذلك، استقبل الوزير الحلبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور “عامر حلواني”، في حضور رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ومستشار الوزير للتعليم العالي الدكتور نادر حديفة، وكان عرض لنتائج الخطوات والإجتماعات مع اللجنة الوزارية.

وأكد الحلبي “ضرورة صرف الإعتمادات المقررة، لأنها باب الخروج من حالة الإضراب المفتوح الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين”، مناشدًا الحكومة “الإستعجال بالصرف لأننا أصبحنا في مرحلة التسجيل للعام الجامعي الجديد وبالتالي البدء بالدروس”.

في هذا الاطار، أجرى وزير التربية اتصالات بكل من الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة ومدير المالية العامة.