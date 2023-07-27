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الحلبي ينفي تهديدات أممية بشأن دمج النازحين مع اللبنانيين في المدارس الرسمية

منذ 13 دقيقة
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي

وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي

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نفى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي التهديد الأممي بشأن دمج النازحين السوريين مع اللبنانيين في المدارس الرسمية، لافتًا الى أنها “فبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة”.

وأشار الحلبي، في حديث لـ”الحدث”، إلى أن “سياسة وزارة التربية جزء لا يتجزأ من توجهات وسياسات الحكومة”، مؤكدًا ألّا “تغيير في التوجهات والسياسات بشأن اللاجئين السوريين حتى الآن”.

وشدد على أنّ “الوزارة مستمرّة بالنظام المعتمد منذ سنوات أي دوام قبل الظهر للّبنانيين حصرًا ودوام بعد الظهر لغير اللبنانيين حصرًا”.

من جهة ثانية، كشف الحلبي اننا “نعمل مع اليونيسيف لتزويد جميع المدارس الرسمية والمهنية بنظام الطاقة الشمسية”.

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