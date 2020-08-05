الحواط: أطالب المجتمع الدولي بوضع يده على ملف انفجار بيروت

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قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط إنه “يوم حزين ومؤلم وكارثي والرحمة لكل الشهداء والسلامة لكل الجرحى”.

وطالب الحواط مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوضع يده على ملف انفجار بيروت لمعرفة كل الملابسات ولا ثقة بهذه الدولة من أعلى الهرم.

وأضاف: “نحن نعيش في غابة لا في دولة تحترم المواطن وحقه والسلطة في غير “كوكب” وتعيش انفصاماً”.

وسأل الحواط: “من المسؤول عن تخزين مواد متفجرة في مرفأ بيروت وجهاز أمني غير رسمي يسيطر على المرفأ وليس صدفة كل ما حدث ولا بد من تعليق المشانق لكل شخص مسؤول”.

وأكد أنني “سأمارس دوري كنائب كاملاً برفع الصوت ولدي مسؤولية وطنية الا تمر جريمة وطنية مرور الكرام وقبل الاستقالة علينا دور وهو توجيه المسار القضائي”.

ودعا المجتمع ومجلس الأمن لوضع يده على لبنان لأنّ السلطة الموجودة غير كفوءة ومستهترة سلطة مريضة همها الكرسي فماذا ننتظر وعلى ماذا سنسكت بعد؟