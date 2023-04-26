الحواط: إعادة النازحين صارت "واجبًا وطنيًا"

غرّد النائب زياد الحوّاط عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “في ذكرى الانسحاب السوري الذي كان خطوة أساسية في استعادة جزء من السيادة، نعاين اليوم ملف النازحين السوريين الذي يشكل خطرًا وجوديًا”.

وأضاف: لم يعد مفهومًا بقاؤهم بعد انتهاء الأعمال العسكرية في بلادهم إلا من باب الاستفادة من المساعدات الدولية. سوريا آمنة، وصار واجبًا وطنيًا إعادتهم سريعًا”.

في ذكرى الانسحاب السوري الذي كان خطوة أساسية في استعادة جزء من السيادة، نعاين اليوم ملف النازحين السوريين الذي يشكل خطراً وجودياً

لم يعد مفهوماً بقاؤهم بعد انتهاء الأعمال العسكرية في بلادهم إلا من باب الاستفادة من المساعدات الدولية.

سوريا آمنة، وصار واجباً وطنياً إعادتهم سريعاً. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) April 26, 2023