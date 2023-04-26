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الحواط: إعادة النازحين صارت "واجبًا وطنيًا"

منذ 46 دقيقة
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرّد النائب زياد الحوّاط عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “في ذكرى الانسحاب السوري الذي كان خطوة أساسية في استعادة جزء من السيادة، نعاين اليوم ملف النازحين السوريين الذي يشكل خطرًا وجوديًا”.

وأضاف: لم يعد مفهومًا بقاؤهم بعد انتهاء الأعمال العسكرية في بلادهم إلا من باب الاستفادة من المساعدات الدولية. سوريا آمنة، وصار واجبًا وطنيًا إعادتهم سريعًا”.

 

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